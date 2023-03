Op 12 maart gingen schepen Arne De Brabandere en burgemeester Frederik Demeyere langs bij Luc Defevere en Leona De Vos voor hun 50- jarig huwelijksjubileum. Hun huwelijksdatum was eigenlijk 1 december maar afgelopen zondag genoten ze van hun feest in zaal Molendries in Gits waarbij een delegatie van het gemeentebestuur hen in de bloemetjes zette. (foto EVG)