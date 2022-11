Goud voor Luc Descamps en Linda Cottenie in Kuurne

Op zaterdag 11 november 1972 gaven Luc Descamps (72) en Linda Cottenie (68) elkaar hun jawoord. Naar aanleiding van deze gebeurtenis werd het paar 50 jaar later, op zaterdag 12 november precies, opnieuw verwacht op het gemeentehuis om ontvangen te worden door een delegatie van het gemeentebestuur en van de Orde van de Ezel.

Luc en Linda maakten voor het eerst kennis met elkaar in de Kortrijkse Katoenspinnerij. Maar het bleef echter niet bij die ene keer, want na het werk in de Metropool aan het Plein in Kortrijk volgde al snel een tweede kennismaking. Luc werd geboren in Kortrijk en groeide op als tweede oudste zoon van een gezin van vijf. Hij ging tot zijn 14de verjaardag naar school en besloot aansluitend daarop aan de slag te gaan in de Kortrijkse Katoenspinnerij waar hij bleef werken tot het faillissement werd uitgesproken.

28 jaar in katoenspinnerij

Linda daarentegen werd geboren in de toenmalig kraamafdeling van Kuurne en groeide op als jongste van een gezin van drie. Linda ging naar school tot haar derde middelbaar en moest dan verplicht haar school stopzetten door ziekte van haar moeder, gezien ze mee diende in te staan voor het huishouden. In combinatie met deze huishoudelijke taken ging Linda ook werken in de CARAD, maar hield het al na 10 maanden voor bekeken om aansluitend aan de slag te gaan in de katoenspinnerij in Stasegem. Ze werkte er in totaal 28 jaar, tot de spinnerij failliet ging.

Het huwelijk van Luc en Linda werd gezegend met een dochter, Nancy (43) die gehuwd is met Wouter Byttebier. Ondertussen zorgde Nancy al voor het nageslacht met Lore (13) en Lukas (10) als kleinkinderen. (BRU)