Goud voor Linda en José

Op 1 maart vierden Linda Desender (72) en José Vandecandelaere (71) hun vijftigste huwelijksverjaardag. Linda, afkomstig uit Leke, en José uit Houthulst, leerden elkaar in 1973 kennen tijdens de kermis in Keiem. Het koppel kreeg twee dochters: Kathleen (49) en Katrien (44), die op hun beurt elk voor twee vrouwelijke nakomelingen zorgden. Tijdens zijn beroepsloopbaan was José eerst matrijzenbouwer bij Siemens en later vele jaren instructeur bij de VDAB. José was enkele jaren huishoudster bij een Oostendse arts, om daarna 36 jaar in de onderhoudsploeg van het Sint-Jozefziekenhuis te werken. José is als houtsnijkunstenaar een graag geziene gast op hobbybeurzen. In de vrije tijd gaat het koppel veel wandelen en fietsen. (ED/foto Coghe)