Goud voor Laurette en Gerard

Laurette Rondelez en Gerard Dedier trouwden op op 12 oktober 1973 het gemeentehuis van Rumbeke. Vijftig jaar later vierden ze hun gouden huwelijksjubileum.

Ze ontmoetten elkaar voor ‘t eerst in café Luxor in de Meenseheirweg. Laurette werkte geruime tijd als apotheekassistente bij apotheek Grijspeerdt in de Diksmuidsesteenweg. Gerard werkte van zijn 14de tot zijn 21ste bij weverij Pardoux-Duthoit in de Stationsdreef. Daarna was hij vrachtwagenchauffeur bij de firma van leemplaten Placolin en bij de varkens- en voederhandel Neirynck in de Meenseheirweg. De laatste jaren voor zijn brugpension werkte hij als heftruckbestuurder bij Ardovries. Christophe is hun enige zoon, hij is gehuwd met Martien Deceuninck, ze wonen ook in Roeselare. Jason en Mickel zijn hun kleinkinderen. Heidi is hun pleegdochter, ze woont met haar man Yuri en kinderen Mayte en Lune in Rumbeke. Gerard is biljarter, fietser en kaarter bij Samana Roeselare. Voor Laurette zijn lezen, wandelen, fietsen haar favoriete hobby’s. Daarnaast doet ze aan vrijwilligerswerk in het wzc De Waterdam en bezoekt ze in samenspraak met de stad Roeselare en het OCMW alleenstaande 80-plussers onder de paraplu van Oewist. Sinds vele jaren hebben ze een stacaravan in La Roche, waar ze in de lente en zomer naartoe trekken. Het gouden koppel woont sinds één jaar in een assistentiewoning ‘Het Kerselaargoed’ vlak naast het dienstencentrum ‘Jeun’ op Schiervelde. Daarvoor woonden ze in de Rumbeeksesteenweg. (AD)