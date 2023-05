Goud voor Joseph en Roos

Joseph Callewaert (72) en Roos Vermoere (70) vierden met familie en vrienden hun 50ste huwelijksverjaardag. Er was een gezellige ontvangst in het gemeentehuis en een lekker feest in Maison Maurice. Burgemeester Claude Croes verwelkomde hen in aanwezigheid van meer dan de helft van zijn gemeenteraadsleden. Roos was voor CD&V immers 12 jaar lid van het OCMW. “De jubilarissen zijn goed gekend en bouwden een bedrijf van schrijnwerk en PVC uit. Zij zijn actief in onder meer de joggingplus, Unizo en de rosbiefclub.” Het gezin van Joseph en Roos telt twee kinderen en vier kleinkinderen. Tenslotte ondertekenden de genodigden het guldenboek en werd er geklonken op het gouden koppel. (MVD/foto MVD)