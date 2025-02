Goud voor José en Nelly

José Latruwe en Nelly Van den Heede mochten hun gouden jubileum vieren. Het koppel stapte 50 jaar geleden in het huwelijksbootje, nadat ze elkaar in juli 1973 hadden leren kennen in dancing Tabarin in Machelen.

José werkte het grootste deel van zijn carrière bij broeierij David in Schuiferskapelle. Nelly was verantwoordelijk voor de kweek van moederdieren.

Het koppel kreeg met An en Leen twee dochters. Er zijn intussen ook vier kleinkinderen.

José en Nelly zijn bezige bijen. Ze zetelen allebei in het bestuur van OKRA Aarsele. Daarnaast is het echtpaar actief bij Onder De Torens. José combineert dit alles met het voorzitterschap van De Trouwe Kaarters, terwijl Nelly de toezichter is van het JOC en het Oud Gemeentehuis van Aarsele.