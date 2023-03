Goud voor Johnny en Josée: “Vonk sloeg over bij dans”

Johnny Stroobant en Josée Techel uit de Ieperstraat vierden hun 50-jarig huwelijksjubileum. Johnny is in Staden bekend als verantwoordelijke van de christelijke gemeenschap Effatha.

Johnny Stroobant (71) werkte tijdens zijn beroepsloopbaan in de bouwsector. “Ik werkte aanvankelijk als heier bij Franki Foundations”, vertelt Johnny. “Nadien was ik nog bij Olivier in Rumbeke aan de slag. Ik eindigde mijn loopbaan als magazijnier bij Grondwerken Sabbe in Staden.” Josée Techel (67) werkte eerst al dienstmeid en nadien als naaister. Later werd ze huisvrouw.

Johnny en Josée ontmoetten elkaar doordat de zus van Johnny verloofd was met de broer van Josée. Johnny had bijna onmiddellijk een oogje op Josée. De vonk sloeg definitief over toen ze tijdens een avondje uit dansten op ‘Try a little love’ van Oscar Harris. Het koppel trouwde op 17 februari 1973. Ook het kerkelijk huwelijk vond die dag plaats. Johnny en Josée hebben 4 zonen. Ondertussen zijn er ook al 7 kleinkinderen. Johnny was ook jarenlang verantwoordelijke van de Evangelische kerk Effatha die vroeger op de Markt huisde, maar al sedert goed 2 jaar een nieuwe onderkomen gevonden heeft in de vroegere feestzaal van café ‘In den Bottle’ in Westrozebeke. Johnny volgde indertijd een driejarige opleiding tot bedienaar van de eredienst.

Evangelische Alliantie

Hij is ook bestuurslid van de Evangelische Alliantie Vlaanderen en bij het Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten, waar hij regioleider voor Oost- en West-Vlaanderen is.

Johnny was in zijn jeugdjaren ook actief als wielrenner. Hij koerste 2 jaar bij de juniores en gedurende een korte periode bij de toenmalige liefhebbers. In zijn vrije tijd gaat zijn aandacht ook uit naar de Eerste Wereldoorlog. “Ik lees daar bijzonder veel over en heb ook nog rond dat onderwerp in Ieper gegidst”, aldus Johnny. Het koppel trekt er ook graag op uit met de caravan. “We hebben daarbij een voorkeur voor Frankrijk en Nederland”, vertelt Josée. (BCH)