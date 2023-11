Goud voor Jenny en Georges

Jenny Dekerf (67) en Georges Neut (76) uit de Groenestraat zijn sinds 3 november een gouden echtpaar. Ze groeiden allebei in Leisele op: Jenny in de Turfweg, Georges in de Izenbergestraat. Georges werkte zeven jaar als slagersknecht, waarna hij 36 jaar camionchauffeur is geweest. Jenny deed als jonge vrouw het seizoen aan de kust en werkte achtereenvolgens bij Eurofreeze en Croky, maar het grootste deel van haar carrière werkte ze in het vroegere rusthuis Clep. “Ik ben er als poetsvrouw gestart en op 1 maart 2016 als keukenmedewerker geëindigd.”

Het koppel heeft twee kinderen: zoon Nico en partner Patsy Lamerant, en dochter Nancy die samen met Dirk Derdaele het muzikale duo LunAcoustic vormt. Lars, Lotte, Birthe, Hadise, Cyril, Nigel en Vinny zijn hun kleinkinderen. Georges en Jenny vertellen dat ze er bijna altijd zijn, op de optredens van hun dochter en schoonzoon. Ze genieten ook van een dansnamiddag onder vrienden. Dit sympathieke koppel kreeg burgemeester Liefooghe en zijn schepenen over de vloer met gelukwensen en een mooi geschenk. (foto AB)