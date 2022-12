Goud voor Jean-Pierre Deroo en Ludwine De Corte

Naar aanleiding van hun gouden huwelijk werden Jean-Pierre Deroo (68) en Ludwine De Corte (68) uit de Rekhofstraat ontvangen in het stadhuis.

Jean-Pierre werd geboren in Poperinge op 29 mei 1954. “Mijn ouders woonden in Abele en ik was enig kind”, vertelt hij. “De lagere school volgde ik in Abele, en daarna trok ik naar de Rijksmiddenschool in Poperinge, waar ik de houtafdeling volgde. Mijn legerdienst vervulde ik gedurende twaalf maanden in het Duitse Spich, bij de stormfuseliers (geweerschutters bij de infanterie, red.). Daarna kon ik aan de slag bij de Poperingse firma Dewitte, waar ik monteerder was van sanitair en verwarming. Met 65 jaar kon ik met pensioen”, vertelt Jean-Pierre Deroo. Ludwine werd geboren in Poperinge op 24 juli 1954 in Poperinge. “Mijn ouders woonden toen in Oostvleteren en ik had een zus. Later verhuisden mijn ouders naar Poperinge”, aldus Ludwine. “Ik volgde de lagere school en het lager middelbaar bij de zusters Benedictinessen in Poperinge, waar ik leerde naaien. Ik ging aan het werk in het ‘patattekot’, daarna bij de textielfabrieken Mopan en Lagrand, en tenslotte nog een aantal jaar bij Sowepo.” Het koppel trouwde op zaterdag 17 november 1972. Ze kregen twee kinderen: Cindy (49) en Sandrino, die zes jaar geleden verongelukte bij de bouw van een appartement in de Ieperstraat. Er zijn twee kleinkinderen: Evy en Karine. Jean-Pierre voetbalde destijds bij Abele en de Hoppecup en hij speelde biljart in Café De La Paix. (AHP/foto MD)