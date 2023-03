Ter gelegenheid van hun 50ste huwelijksverjaardag werden Jacques Remmery (72) en Marie-Rose Vercruysse (69) ontvangen in het gemeentehuis. Zij leerden elkaar kennen op de werkvloer bij Deknudt. Zij wonen in de Pikkelstraat en voordien in de Kapel ter Rustestraat en de Zalmstraat. Na het ondertekenen van het guldenboek werd er geklonken op het gouden huwelijk van Jacques en Marie-Rose. (MVD/foto MVD)