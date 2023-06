Goud voor Jacques en Ingrid

Jacques Tack en Ingrid Menu hebben hun gouden huwelijksverjaardag gevierd.

Ingrid werd geboren in Boezinge en studeerde schoonheidszorg in de Lamotjes in Ieper. Ze werkte eerst in Koksijde als kapster, in 1972 vestigde ze zich als zelfstandig kapster in Ieper. Jacques, een boerenzoon uit Kemmel, ging naar de lagere school in Kemmel en naar het VTI in Ieper. Toen hij tien was, verloor hij zijn vader. In 1969 begon hij te werken bij Pevalco als technisch bediende, in 1984 besloot hij zelfstandig aannemer te worden.

Het koppel leerde elkaar kennen op een fuif in een loods in Boezinge. Ze waren achttien. Ze trouwden op 19 mei 1973 in Boezinge en kregen drie dochters – Barbara, Annelore en Elise – en zes kleinkinderen: Vic en Nico, Tor en Noor, en Juules en Sem. Sinds 2013 wonen ze weer in Kemmel. Samen gaan ze graag wandelen, Jacques is een fervente wielertoerist en al 55 jaar bestuurslid bij de Kemmelse Doortrappers. Het gemeentebestuur kwam het paar in de bloemetjes zetten. (foto EF)