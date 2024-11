Goud voor Jacques en Anita

Op 25 oktober 1974 stonden Anita Dewitte en Jacques Lazoore in het stadhuis van Veurne om elkaar hun jawoord te geven. Toen kenden Anita, die geboren is in Veurne in 1950 en Jacques, die geboren is in het Noord-Franse Belle in 1949 elkaar al drie jaar.

Jacques werkte eerst in een Mercedes-garage in Ieper, maar de liefde bracht hem naar de regio Veurne en hij ging er aan de slag bij garage Raes in De Panne. Hij maakte van auto’s zijn passie, bleef dan ook garagist tot aan zijn pensioen, en zelfs nadien bleef hij sleutelen aan auto’s, zij het nu oldtimers. Zijn Mercedes met bouwjaar 1958 is zijn paradepaardje.

Anita begon dichter bij huis, want met haar ouders, zus Jenny en broer Johny runden ze de bekende kledingzaak Samatex op de Grote Markt van Veurne. Later startte ze haar eigen zaak Famobel in de Pannestraat op. Wie een persoonlijke aanpak en advies bij kleding wou was bij haar aan het juiste adres.

Schlagermuziek

Met de familie ging het vaak richting de Moezelstreek in Duitsland. Daar hebben Jacques en Anita de microbe opgedaan om schlagermuziekoptredens bij te wonen. Sindsdien missen ze geen enkel optreden in de regio en zelfs ver daarbuiten tot in Duitsland en Oostenrijk wonen ze optredens bij.

Anita en Jacques zijn ook dierenliefhebbers, ze hebben al altijd een poes in huis gehad, maar op zondag 27 oktober moest poes Cesar even alleen thuiswachten. In salons Drie Koningen in Beauvoorde kwamen familie en vrienden samen om het glas te heffen op het huwelijksjubileum van Anita en Jacques. Burgemeester Peter Roose en schepen Guido Hoste boden het gouden koppel in naam van het stadsbestuur een bloemstuk en enkele geschenken aan, waarna het tijd was voor een familiefoto en een heerlijk middagmaal. (JTV)