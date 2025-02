Goud voor Huguette Deloddere en Noël Boerjan

Op 31 januari 1975 stapten Noël Boerjan en Huguette Deloddere in het huwelijksbootje. Op zondag 9 februari feliciteerde schepen Annie Vandenbussche (Ja!) het echtpaar naar aanleiding van hun gouden jubileum

Het koppel heeft drie kinderen, Benny, Lisa en Niels en zes kleinkinderen, voor wie ze als (o)pa en (o)ma altijd klaarstaan waar en wanneer nodig. Noël en Huguette leerden elkaar kennen op een dansparty ter gelegenheid van 100-dagen in kunstkroeg De Kobbe van Tony Venneman. Achteraf trokken ze naar dancingbar 050, waar de vonk is overgeslagen.

Noël is van opleiding schrijnwerker. Hij werkte eerst als meubelmaker bij Du Fossé meubelfabriek in Sluis, daarna schakelde hij over naar de bouwsector. Huguette werkte bij Ferry Boats in Zeebrugge, het latere Hessenatie Antwerpen. Het koppel houdt in de zomer van wandelen en fietsen. Noël is voetballiefhebber en supportert dan ook graag tijdens de wedstrijden van de kleinzonen.