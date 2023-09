Goud voor Hugo en Katharina

Hugo Van Severen (geboren in Brugge op 12 januari 1948) en Katharina Vandenbroele (geboren in Brugge op 28 augustus 1947) uit de Babbaertstrat in Sint-Kruis hebben vorige week zondag in de Lodewijk van Male in Sint-Kruis hun gouden huwelijksjubileum gevierd.

Ze hebben elkaar destijds leren kennen toen de twee jeugdbewegingen KSA en VKSJ samenkwamen. Vijftig jaar geleden zijn ze getrouwd. Na hun huwelijk kwamen er zeven kinderen en intussen zijn er al negentien kleinkinderen.

Hij was actief als juridisch adviseur, zij was regentes muziek. De microbe van muziek gaf ze door aan haar kinderen en kleinkinderen, die op hun jubileum zorgden voor een prachtig muziekstukje. Hugo houdt zich bezig met geschiedenis terwijl Katharina zich nog altijd verdiept in muziek.

Schepen Nico Blontrock kwam namens het Brugse stadsbestuur het koppel feliciteren met z’n gouden huwelijksjubileum. (SR/foto SR)