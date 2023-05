Goud voor Herman en Ria

Op zaterdag 13 mei werd het gouden echtpaar Herman Vandenbogaerde en Ria Windels in de bloemetjes gezet.

Herman werd geboren in Tiegem op 21 december 1951 als negende kind in een kroostrijk gezin. Hij werkte in de ijzergieterij Demeire in Teigem en in de Unic van Avelgem. In 1970 werd Herman postbode, eerst in Vichte en later in Avelgem. Ria zag het levenslicht op 23 mei 1953. Op haar zestiende ging ze werken in de Unic van Avelgem, waar op dat ogenblik Herman ook al rondliep. Werden er toen al enkele steelse blikken uitgewisseld? Ontstond er al iets moois? Wie zal het zeggen. Herman en Ria kregen vijf kinderen: Heidi, Hilde en Herman junior, Herlinde en Hera. Ze zijn trotse oma en opa van Jorn, Jessy, Margot, Jeffey, Denzel, Ieben, Axen, Lukas, Julian, Jonan, Vincent, Stan en Gaetan. (red.)