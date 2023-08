Goud voor Herman en Monique

Op zaterdag 19 augustus werden Herman Ponnet en MoniqueLoete feestelijk ontvangen in het stadhuis van Menen. De gelegenheid was de gouden bruiloft dit echtpaar uit Menen. Herman werd geboren in Sint-Gillis-Waas op 29 november 1949 en Monique zag het levenslicht in eveneens Sint-Agatha-Berchem op 29 juni 1950. Beiden stapten in het huwelijksbootje in Menen op 27 juli 1973. Ze wonen in het Hazepad sinds 1977, nadat ze een tijdlang in de Poedermagazijnstraat huisden. Herman werkte bij NV Coditel, Electrabel en was alsook technisch bediende bij Telenet. Zijn hobby’s zijn voornamelijk voetbal, volleybal, LVTSM en reizen. Monique was 30 jaar verpleegster, aan het medisch instituut en zeven jaar bij AZ Delta. Haar hobby’s zijn reizen en muziek. Naast een welverdiend gejuich en applaus van de familie kreeg het koppel als geschenk ook een diploma van de koning, bloemen, een aankoopbon en een gegraveerde vaas. Dat de jubilarissen een graag gezien koppel zijn bewees de talrijke opkomst van familie en vrienden. Het stadhuis was te klein voor deze grote groep sympathisanten, vandaar een mooie grote foto aan de ingang van het stadhuis. (NVM/foto NVM)