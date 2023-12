Goud voor Guido en Christine

Guido Claeyssens (73) en Christine Claus (69) werden afgelopen zaterdag ontvangen in het stadhuis van Oostende voor de viering van hun gouden huwelijksverjaardag. Ze trouwden op 14 november 1973 in Gent. Op latere leeftijd kwamen ze overwaaien naar Oostende om zich hier te vestigen om van hun welverdiende pensioen te genieten. Guido werkte tijdens zijn loopbaan als technisch bediende bij Sidmar, terwijl Christine werkte als secretaresse in de metaalhandel. Ze kregen samen een dochter. Ondertussen hebben ze ook al twee kleinkinderen. Het koppel woont in de Koninginnelaan. (JRO/foto JRO)