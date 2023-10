Goud voor Gilbert Weyne en Lucrèce Vandewalle

Gilbert Weyne en Lucrèce Vandewalle uit de Stavelestraat zijn een gouden echtpaar.

Gilbert (72) is van Merkem afkomstig, Lucrèce (78) groeide op in de Stavelestraat in Leisele. Het koppel leerde elkaar kennen tijdens het uitgaan op zondagavond in zaal ’t Munchenhof en trouwde op 22 september 1973.

“We zijn gaan wonen op de ouderlijke hoeve van Lucrèce”, vertelt Gilbert die zelf ook boerenzoon is. “En we zijn eigenlijk nooit gestopt met boeren. Vroeger hadden we varkens en melkkoeien, nu niet meer. We hebben nog altijd 14 koeien en ik bewerk nog altijd het land. Voor mijn plezier melk ik nog elke dag twee koeien. De verse melk is voor onszelf en de kinderen, en overschotten gaan naar de kalfjes. Waarom stoppen als je je goed voelt en het werk nog graag doet”, glimlacht Gilbert. “Het is niet om te stoefen, maar Gilbert heeft altijd schone vruchten gehad”, komt Lucrèce tussen. “Hij is een landbouwer in hart en nieren. Wij wonen hier in het paradijs, in de stilte en de rust, tussen de vruchten der aarde, bloemen en zelfgekweekte groenten. Al wat hier op tafel komt, is zelf gekweekt. Gezonder kan niet. Zelfs de bloemen op de tafels in de feestzaal waren dahlia’s uit onze eigen tuin.”

Zonen

Gilbert en Lucrèce hebben twee zonen: Kris die met echtgenote Nancy Goemaere en hun dochters Kiara en Yalenka in Gijverinkhove woont en Nico die met Stefanie Snauwaert en hun kinderen Tibo en Tiana in Reninge woont. Het koppel is lid van Okra Leisele. “Is er iets wat ons interesseert, dan gaan we daar naartoe”, zegt Lucrèce. “Maar we zijn even graag thuis.”

Dit sympathieke koppel ontving het voltallige schepencollege met gelukwensen en kreeg 125 euro aan Alverbons namens het gemeentebestuur. (AB)