Goud voor Gilbert en Jenny

Naar aanleiding van hun vijftigste huwelijksverjaardag zijn Gilbert De Mey (71) en Jenny Maenhout (72) gehuldigd door het gemeentebestuur van Zulte.

Gilbert werd geboren in Gent, Jenny in Waregem. Ze leerden elkaar kennen in de Iris Club in Oeselgem. Ze trouwden op 1 maart 1973 in Olsene. Gilbert was meestergast bij textielbedrijf Gebroeders Devos (Cotesa) en bij Sofinal. Jenny werkte in de zijdeweverij in Deinze. Het gouden echtpaar kreeg twee kinderen en vier kleinkinderen, en woont nu in de Molenstraat in Olsene. Gilbert houdt zich vooral bezig met wandelen en voetbal, en Jenny naait graag. (MV/foto MV)