Goud voor Gilbert en Jeannine

Gilbert Vuylsteke (73) en Jeannine Plankaert (71) kwamen onlangs, samen met hun familie, naar het gemeentehuis van Houthulst waar ze hun gouden bruiloft vierden. Gilbert is geboren in Roeselare en volgde zijn lagere school in Westrozebeke, Jeannine is geboren in Diksmuide en ging naar de lagere school in Klerken. Op 14 jaar begon Gilbert te helpen in de ouderlijke groenten -en fruithandel tot aan zijn huwelijk met Jeannine. Jeannine volgde snit en naad in Vladslo tot haar 16 jaar en ging dan werken in naaiatelier Molino, terwijl ze nog hielp op de ouderlijke boerderij. Het paar leerde elkaar kennen op de boerderij bij Jeannine, waar Gilbert aardappelen ging kopen. Het paar huwde op 12 oktober 1973 en nam dan de zaak van zijn ouders over. Na hun huwelijk gingen ze naar Staden, om dan naar Houthulst te verhuizen. Het gezin werd uitgebreid met een tweeling: Vince en Vincent. Vince is gehuwd met Kathleen Vandevyvere, zij hebben twee kinderen: Aster en Aaron. Vincent is samen met Esther Spanhove. Hij is gitarist bij Tjeeventig en gastacteur bij diverse Vlaamse series. (ACK/foto ACK)