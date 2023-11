Goud voor Gilbert en Erna

Gilbert Kino (79) en Erna Herrewyn (72) uit de Oerenstraat zijn sinds 3 november een gouden echtpaar. Gilbert is van Alveringem afkomstig, Erna van Lo. Gilbert werkte tien jaar lang in Alveringem bij loonwerker Cyriel Patfoort. Op de ouderlijke hoeve van Erna ging hij wel eens vlas trekken, bieten zaaien of pikdorsen, en zo leerde hij zijn toekomstige vrouw kennen. Het koppel trouwde op 3 november 1973. Na hun huwelijk namen Gilbert en Erna de hoeve van Gilberts ouders in de Zuid-Ossenaarstraat over, waar ze 47 jaar lang met hart en ziel hebben geboerd.

Het koppel heeft vier kinderen. Wim woont in Malderen met Valerie Van Obbergen en de kinderen Lore, Marie en Ann-Sofie. Bart woont met Joke Sikaet en hun kinderen Clovis en Elise in Alveringem. Mieke woont in Lo met haar man Peter Regheere en hun dochters Fien en Elien. En Anneke woont met haar man Marnik Sys en de kinderen Delfien, Cedric, Charlotte en Jozefien in Koekelare.

Gilbert en Erna hadden geen opvolgers en beslisten hun landbouwbedrijf te verkopen. Drie jaar geleden vonden ze een woning naar hun zin in de Oerenstraat. “We geneiren ons hier absoluut”, vertelt Gilbert. “Mijn vrouw gaat graag lijndansen bij Okra en ik fiets veel en graag. Onze dochter Anneke boert ook en ‘s zomers rijd ik naar Koekelare om nog wat tractorwerk te doen.” (foto AB)