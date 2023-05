Op 4 mei waren Luc Derijcke en Gertrude Defoirdt 50 jaar gehuwd.

Dit gouden huwelijksjubileum werd onlangs gevierd in aanwezigheid van schepenen Degezelle en Spincemaille. Luc en Gertrude werden beiden in Avelgem geboren. Luc op 4 april 1951 en Gertrude op 7 februari 1952. Ze hebben één zoon, Kris. Er waren vier kleinkinderen, Julien, Jef (reeds overleden), Maurice en Yvonne. De jubilarissen wonen in de Kortrijkstraat in Zwevegem. (GJZ/foto GJZ)