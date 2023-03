Goud voor Freddy en Anne-Marie

Feest voor Freddy en Anne-Marie: het koppel is zo maar eventjes 50 jaar getrouwd. Freddy Delancker (72) is geboren in Diksmuide, Anne-Marie Thomaes (72) in Brugge. Ze leerden elkaar kennen via gemeenschappelijke kennissen op een feestje. Die kennismaking werd een huwelijk dat nu een vijftigste verjaardag kende. Het koppel telt twee kinderen: An (49) en Jan (48). In totaal zijn er ook al zes kleinkinderen. Terwijl Anne-Marie het huishouden verzorgde, was Freddy lesgever en onder andere 23 jaar lang directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. De gewezen onderwijzer is ook bekend van zijn schilderkunst, een hobby die al leidde tot expo’s in de regio – van Oostende over Damme tot Alveringem – en buitenland. Dit weekend bijvoorbeeld kan je z’n werken bekijken tijdens kunstatelier ‘Artelier III’ in zaal Zomerloos. Meer info over de werken van Freddy via www.freddydelancker.be. Op de foto zien we de jubilarissen, samen met eerste schepen Wim Gevaert. (TVA/foto PM)