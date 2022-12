Goud voor Frans Inion en Brigitte Baes

Op 2 december waren Frans Inion (71) en Brigitte Baes (71) uit de Krombeekseweg vijftig jaar getrouwd.

André werd geboren in Kortrijk op 4 juni 1951 en werkte zijn hele loopbaan voor Touring Wegenhulp, tot hij op zijn 57ste met brugpensioen kon. Brigitte werd geboren in Stavele op 24 januari 1951. Haar ouders baatten er het bekende café Hof van Commerce uit. Zelf werkte ze veertig jaar in drukkerij Sansen in Poperinge. “Ik leerde Frans kennen bij ons thuis in het café”, vertelt Brigitte. “We trouwden op 2 december 1972. Frans en ik fietsen zeer graag, maar mijn grote hobby is boogschieten op de staande wip. Ik ben lid van de gilde in Stavele, maar wij gaan overal rond om te schieten.” Het echtpaar heeft vier kinderen: Tania (48), Sandy (46), Synthia (44) en Cindy (37). Er zijn tien kleinkinderen: Kasper, Jilke, Sibren, Victor, Emiel, Talle, June, Mane, Laura en Amélie. “Voor achterkleinkinderen is het nog te vroeg”, lacht Brigitte. (AHP/foto MD)