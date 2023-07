Goud voor ex-dorpspoliticus Jacques Sabbe en Godelieve Moreau: Rampspoed bracht hen samen

Er daagde heel veel volk op in de raadzaal in Lendelede voor de officiële ontvangst van het echtpaar Jacques Sabbe en Godelieve Moreau voor hun 50ste huwelijksverjaardag. Jacques was dertig jaar lang actief in de lokale politiek en hij is ook al vele jaren actief bij de harmonie.

Jacques Sabbe is geboren in Sint-Eloois-Winkel op 30 maart 1947. Hij heeft nog een oudere zus en een jongere broer. Na de lagere school volgde hij een opleiding houtbewerking aan het VTI in Kortrijk. In 1963 begon hij zijn carrière bij de gebroeders Monteyne in Izegem. In 1983 werd hij klusjesman in Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand in Kortrijk. Hij was er verantwoordelijk voor de grote en kleine herstellingen aan de gebouwen en klaslokalen.

Rode Kruis

Zijn echtgenote Godelieve Moreau werd geboren in Kortrijk op 3 januari 1950 en groeide samen met haar drie broers op in de Winkelsestraat in Lendelede. Na het lager onderwijs deed Lieve haar middelbaar bij de zusters Paulinen in Kortrijk. Zij werkte dertig jaar in het labo van de kliniek Maria’s Voorzienigheid en daarna nog tien jaar in de Sint-Maartenskliniek.

Het echtpaar leerde elkaar kennen op 16 juli 1967 tijdens de dramatische brand in café Detroit aan de Langemunte in Lendelede. Ze waren toen beiden bij het Rode Kruis. Jacques en Lieve zagen elkaar terug op de vliegtuigramp in Aarsele op 2 oktober 1971. Op 8 juni 1973 stapten ze in het huwelijksbootje. Momenteel woont het echtpaar in de Violierstraat in Lendelede. Het echtpaar heeft drie kinderen grootgebracht, Isabelle, Katrien en Matthias. Ze zijn ook de trotse grootouders van Anice en Lana.

Bezige bij

Jacques was dertig jaar politiek actief, eerst als gemeenteraadslid en daarna 15 jaar als schepen. Zijn bevoegdheden waren sport, jeugd, financiën en ontwikkelingssamenwerking. In 1979 heeft hij samen met nog enkele bewoners de kapel van de Knok gebouwd. Jacques was een bijzonder bezige bij. Zo was hij ook nog 40 jaar bestuurslid van de harmonie Kunst en Eendracht. Hij is er al 12 jaar ondervoorzitter.

Jacques is daarnaast ook een vurig supporter van KFC Lendelede waarvan hij alle wedstrijden bijwoont. Sinds hij met pensioen is, heeft hij de keuken van Lieve volledig overgenomen. Terwijl hij in de keuken actief is, maakt Lieve zich nuttig bij de kinderen en kleinkinderen. Lieve leest trouwens heel graag en is dan ook een trouwe klant van de bib.