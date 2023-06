Goud voor Etienne en Chantal

Etienne Vynckier (74) en Chantal Herpoel (71) hebben op 27 mei hun gouden huwelijksverjaardag gevierd. Ze werden daarbij ontvangen in het gemeentehuis.

Het was een vriendin van Chantal die destijds Etienne en Chantal samenbracht. De vriendin was al ‘in kennis’ en Chantal wou er bij het uitgaan niet als het vijfde wiel aan een wagen bij zitten. En dus regelde de vriendin gezelschap voor Chantal: Etienne. De eerste date, in de Van Wonterghem, viel wat tegen, maar na de tweede was het geklonken.

Etienne groeide op in de schoolhoek in Kuurne, maar werd geboren in Kortrijk, als de oudste van twee. Hij ging naar school op Sint-Pieter, in Harelbeke en in Kortrijk, waar hij aan het VTI een jaar houtbewerking volgde. Daarna begon hij te werken: twaalf jaar bij Hamers op de Pottelberg in Kortrijk, dan bij Rosseeuw in Kortrijk, bij Wolfgang Verhelst in de houtskelet-villabouw, en uiteindelijk negentien jaar bij Filiep Vandekeere.

Chantal werd ook in Kortrijk geboren en groeide op in Bellegem, als oudste van drie. Na haar schooltijd ging ze werken in de logistiek van het ziekenhuis in de Loofstraat in Kortrijk, daarna bij de Gilde in Kortrijk Ten Bossche en bij Puckolo. Vervolgens bleef ze thuis om voor de kinderen te zorgen. Toen ze 46 jaar was, ging ze opvang doen in de kleuterschool in de Boomgaardstraat, en dat deed ze twaalf jaar lang.

Etienne en Chantal hebben twee kinderen, Marjan en Tom, en drie kleinkinderen. (BRU)