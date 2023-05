Goud voor Eric en Monique

Naar aanleiding van hun vijftigste huwelijksverjaardag werden de 74-jarige Eric Taghon en de 74-jarige Monique Quintyn gehuldigd door het gemeentebestuur van Zulte.

Eric werd geboren in Tielt en Monique werd geboren in Waregem. Ze leerden elkaar kennen in de herberg ’t Haantje te Dentergem. Ze trouwden op 08/03/1973 in Olsene. Het gouden echtpaar kreeg 2 kinderen en 4 kleinkinderen.Het koppel woont nu in de Oudenaardestraat in Olsene. Eric werkte in de bouw als kraanman en Monique werkte in de textielbedrijven Liebaert te Deinze en De Pelvan te Olsene.Eric houdt zich vooral bezig met petanque en kaarten, terwijl Monique nog netbal en handbal speelt. (MV/foto MV)