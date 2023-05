Goud voor Eric en Marleen: “Oost west, thuis best”

Eric Verlinde en Marleen Claerhout uit de Meikapelstraat werden in het gemeentehuis ontvangen naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum. De twee stapten 50 jaar geleden in Ingelmunster in het huwelijk.

Het gemeentebestuur nodigde het gouden echtpaar Eric Verlinde en Marleen Claerhout uit voor een officiële ontvangst. Na de overhandiging van de gebruikelijke geschenken en een schrijven van het koningshuis, volgden nog een receptie in het gemeentehuis en een feestmaal in Kachtem.

Eric Verlinde werd geboren in Izegem op 25 maart 1950. Hij groeide op in Meulebeke op ’t Veld. Na de lagere school volgde hij de richting houtbewerking aan de vakschool in Tielt. Liefst 42 jaar lang werkte hij bij de firma Clement in Izegem die gespecialiseerd is in apotheekinrichtingen. Eric was 1 jaar soldaat, hij was gekazerneerd in Werl in Duitsland.

Marleen werd geboren op 18 maart 1953 in Kortrijk. Zij groeide op in de Rozestraat in Ingelmunster. Het lager onderwijs volgde ze in de Kotjesschool in Izegem en toen die onderwijsinstelling sloot, voltooide ze het lager onderwijs in de Onze-Lieve-Vrouwschool in Ingelmunster. Daarna volgde ze de richting snit en naad aan het Instituut de Pelichy in Izegem. Ook Marleen kende maar één werkgever want ze was gedurende haar hele beroepsleven werkzaam bij confectie Kerkhof-Mommerency in Ingelmunster. Ze was er aan het werk als strijkster.

Tante Maria

Marleen en Eric leerden elkaar toevallig kennen. Marleen was op bezoek bij haar tante Maria in Meulebeke. Samen met haar neef zat Marleen op een bank aan de voorgevel van de woning. Toevallig passeerde Eric daar en Marleen zwaaide. Eric kende die neef en keerde terug. Ze maakten afspraken, zagen elkaar regelmatig en na enige tijd besloten ze te trouwen. Het burgerlijk huwelijk vond plaats op 4 mei 1973 in het gemeentehuis van Ingelmunster en ’s anderdaags trouwden ze in de Onze-Lieve-Vrouwkerk aan het station in Ingelmunster.

Het huwelijk werd gezegend met een dochter Cinthy (met Frank Meurisse). Er zijn ook vier kleinkinderen: Chloë (met Arno Delannoy), Chiara, Ciandro en Cuento. Vroeger hebben ze vaak ingestaan voor opvang van die kleinkinderen.

De jubilarissen hebben eerst 11 jaar ingewoond bij de ouders van Marleen in de Rozestraat en in 1976 kochten ze een stuk bouwgrond in de Meikapelstraat in Lendelede. Tijdens die zomer legde Eric met zijn vader en schoonvader letterlijk de fundamenten van hun toekomstige woning. Het jaar erop begonnen de metselwerken. Eric heeft zelf alle houtwerk van de woning uitgevoerd. Marleen hielp altijd mee met Eric en ze naaide alle gordijnen en overgordijnen voor de nieuwe woning. Tijdens de zomer van 1984 namen ze dan hun intrek in hun volledig afgewerkt huis.

Eric en Marleen genieten nu met volle teugen van hun pensioen. Marleen houdt van breien, naaien en bakken. Ze kijkt ook graag tv en vult woordzoekers in. Eric houdt dan weer van tuinieren, hij kweekt diverse soorten groenten. De vrieskasten zijn dan ook goed gevuld. Op zijn laptop volgt hij tal van sites over tuinieren. Verder kijkt hij naar wielerwedstrijden op tv. Vroeger heeft Eric ook vaak geholpen bij het inkorven van de duiven van zijn vader maar na diens overlijden is hij hiermee gestopt. Marleen en Eric zijn geen reizigers. Voor corona deden ze af en toe een daguitstap, maar ’s avonds waren ze altijd terug thuis. “Oost west, thuis best” is hun motto. (MI)