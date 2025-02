Goud voor Eric en Marie Paul, dankzij Kajotters

Eric Sabbe en Marie Paul Vandemaele vierden zaterdag hun gouden huwelijksjubileum. Het echtpaar werd samen met kinderen en kleinkinderen ontvangen in kasteel Ter Borcht in Meulebeke.

Eric Sabbe werd op 27 augustus 1952 geboren in Tielt als jongste zoon in het gezin van Michel Sabbe en Lea Vandenbulcke. Michel was schoenmaker van beroep en Lea werkte als hulp in een slagerij. Erics oudere zus overleed in 1981. Zijn lagereschooljaren bracht hij door in de Sint-Amandusschool. Daarna trok hij naar het Don Bosco Instituut in Sint-Denijs-Westrem, waar hij het beroep van drukker aanleerde. Het leeuwenaandeel van zijn actieve loopbaan werkte hij in dienst van drukkerij Bruggeman, van 1973 tot 2008. Longproblemen dwongen hem te stoppen met werken.

Eric was in de ban van voetbal. Hij speelde in heel wat liefhebbersploegen, zoals de Jempi Boys, de Contrabas en Perma Stones. Hij volgde ook alle wedstrijden van KFC Meulebeke. Samen met Marie Paul werd er ieder weekend gewandeld. Nu liggen de actieve sportbeoefeningen stil, maar Eric volgt nog steeds het koers-, cyclocross- en voetbalgebeuren van dichtbij.

Marie Paul Vandemaele werd op 19 februari 1956 geboren in Tielt als dochter van Camiel Vandemaele en Rosa Coudenys. Na haar schooljaren aan het Sint-Lutgardisinstituut trok ze naar de breifabriek Debruyne.

Ze leerden elkaar kennen via de Kajotters. Hij was leider van de KAJ, dat toen een lokaal had in De Gilde. Marie Paul was lid van de VKAJ. Beiden waren ook vakbondsafgevaardigde in het bedrijf waar ze werkzaam waren en behoorden eveneens tot de kern van het ACW.

Het koppel huwde in 1975. Na de geboorte van dochters Virginie en Stefanie bleef Marie Paul 4,5 jaar thuis. Daarna trok ze terug naar haar eerste werkgever, maar toen het bedrijf failliet ging, koos Marie Paul voor een deeltijdse job bij de post. Ze was toen 46 jaar. In Tielt kon ze aan de slag in het sorteercentrum, maar toen dit naar Gent werd overgeplaatst werd ze deeltijds postbode. Ze bediende wijken in Izegem, Ruiselede, Oostrozebeke, Wingene en in Tielt. Marie Paul kon in 2016 op 65-jarige leeftijd met pensioen. Het koppel heeft Bart Holvoet en Wesley Wynsberghe als schoonzonen. Er zijn vijf kleinkinderen: Siemen, Lauren, Kirsten, Jero en Chiara. (LB)