Goud voor Eddy Van West en Rita Verschuere: Politiedroom kwam uit

Eddy Van West en Rita Verschuere uit De Hoogte in Sint-Eloois-Winkel werden op 30 april in het gemeentehuis in Ledegem ontvangen. Op 27 april 1973 beloofden ze elkaar om samen door het leven te willen gaan.

Dit mooie liefdesverhaal start in 1952 en 1953. Rita is geboren op 18 juni 1953. Ze is de jongste in een gezin van drie kinderen. Het gezin Verschuere woonde in de Kapelstraat in Sint-Eloois-Winkel waar Rita de lagere school doorliep gevolgd door 2 jaar naaischool in Gullegem. Rita ging in 1967 aan de slag als textielarbeidster bij de Kortrijkse Katoenspinnerij, waar ze werkte tot 1985. Van 1989 tot 1994 was ze aan de slag bij Florin Textiel. Zowel Rita als Eddy gooiden het in de loop van hun carrière over een heel andere boeg.

Rita ging bij woonzorgcentrum Ter Mote als keukenhulp werken. Een job die ze met hart en ziel deed, ze werkte zich in de loop der jaren op tot hulpkok.

Rijkswacht

In 2013 ging ze met pensioen. Rita is nu nog altijd een bezige bij. Ze houdt van lezen, is film- en theaterliefhebber, handig met naald en draad en lid van het Egligiuskoor en van Okra.

Eddy werd ook geboren in Kortrijk op 12 juli 1952. Hij groeide op in Gullegem. Hij startte zijn loopbaan in 1968 bij LVD in Gullegem. Later ging hij aan de slag bij NV Bekaert als technicus. Eddy was nog een klein toen hij meermaals verkondigde dat hij zou leren voor ‘zwaantje’. Het moet hem toch op een of andere manier bijgebleven zijn want in 1978 gooide hij het over een heel andere boeg en ging hij bij de rijkswacht in dienst. In 1995 stapte hij over naar de recherche van de zone Grensleie, waar hij serieuze drugs- en financiële onderzoeksdossiers onder zijn neus kreeg.

Moord

Een van de laatste onderzoeken voor zijn pensioen in 2012 was het onderzoek van een moord in Moorsele. Eens met pensioen kwam een zee van tijd vrij om te doen waar voorheen geen tijd voor was. Zo kookt Eddy graag. Hij is ook lid van Okra en is afgevaardigde voor die vereniging in de seniorenadviesraad. De jubilarissen leerden elkaar kennen in het uitgaansleven. Rita en Eddy stonden op 27 april 1973 in het gemeentehuis van Sint-Eloois-Winkel voor eerste schepen Gerard Devolder om elkaar het jawoord te geven. Het kersverse paar nestelde zich een klein jaar in de Heulestraat in Bissegem. Ze verhuisden in 1974 naar de Kwadestraat in Gullegem en sinds 2010 woont het koppel op De Hoogte in Sint-Eloois-Winkel. Het gezinsgeluk is bezegeld met een dochter: Nathalie.