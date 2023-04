Goud voor Eddy Lagrou en Margriet Deman

Op zaterdag 8 april 2023 vierden Eddy Lagrou (73) en Margriet Deman (67) hun gouden huwelijksjubileum. Margriet groeide op in kroostrijk gezin met zeven kinderen. Haar vader kwam aan de kost als kraanman, terwijl haar moeder instond voor het huishouden en de zorg voor de kinderen. Eddy is eveneens afkomstig uit een groot gezin van vijf kinderen. Zijn vader werkte bij de RTT, terwijl zijn moeder de handen vol had met de zorg voor het kroostrijke gezin. Eddy behaalde het diploma van A3 elektriciteit, terwijl Margriet lager onderwijs volgde. Ze leerden elkaar kennen op het kerstfeest Petit Paris in Veurne op 26 december 1967 en op 13 april 1973 stapten ze in het huwelijk. Ze woonden eerst een tijdje in Brugge maar op 1 juni 1979 verhuisden ze naar Nieuwpoort. Hier hadden ze immers een huis gekocht zodat Nieuwpoort hun nieuwe thuishaven werd. Eddy en Margriet wonen nog steeds in hun woning in de Dudenhofenlaan. Margriet werkte vroeger bij verschillende werkgevers. Zo was ze inpakster bij FrigiLunch en werkneemster bij wasserij Blanca in Oedelem. Ze stapte over naar de RTT tot ze aan de slag ging bij stad Nieuwpoort. Ze werkte bij verschillende stadsdiensten: bij de sportdienst zwembad, de jeugddienst, het stadsmagazijn en de aankoopdienst. Eddy werkte bij de RTT en hij was samen met Margriet actief als vrijwilliger bij het brandweerkorps van Nieuwpoort. Eddy en Margriet hebben drie dochters: Katrien, Kathy en Katleen. Ze zijn ook bijzonder trots op hun vijf kleinkinderen en hun twee achterkleinkinderen. (PG/foto IV)