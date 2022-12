Goud voor Denise en Raf

Denise Vandenbroucke en Raf Naessens hebben naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum thuis in de Abdijlaan een delegatie van het stadsbestuur op bezoek gekregen.

Denise en Raf trouwden op 7 oktober 1972. Ze kregen twee dochters, Tamara en Natascha, en hebben vijf kleinkinderen: Lisa, Johan, Eliah, Ines en Imke. Het koppel woont nog maar enkele jaren in Oudenburg en is afkomstig van Leffinge.

Denise werkte veertig jaar lang in het warenhuis Sarma, later Hema. Raf startte zijn loopbaan in de Brugeoise, stapte dan over naar de DAF-garage in Torhout, om zijn carrière te eindigen in de MAN-garage.

Op de foto zien we het gouden echtpaar in het gezelschap van burgemeester Anthony Dumarey en gemeenteraadsvoorzitter Stefaan Reynaert.