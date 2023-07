Goud voor Daniël Moeyaert en Brigitte Dewulf uit Poperinge

Daniël Moeyaert (75) en Brigitte Dewulf (73) uit de Engelstraat waren op 4 juli vijftig jaar getrouwd. Daniël is de jongste van een gezin met vijf kinderen waarvan er al twee overleden zijn.

“Ik ben afkomstig van de Paterhoek in Westvleteren en ben geboren op 4 juni 1948 met een lichamelijke handicap. Toen ik jong was werd ik niet minder dan zestien keer geopereerd om de handicap enigszins te verbeteren. Toen ik afgestudeerd was in het Poperingse college mocht ik onmiddellijk beginnen werken als corrector in de vroegere drukkerij Sansen, toenmalige uitgever van Het Wekelijks Nieuws. Dit deed ik 33 jaar”, zegt Daniël Moeyaert.

Brigitte is afkomstig van Boezinge en werd geboren op 12 januari 1950 als de oudste van een gezin van zes. “Ik volgde de jandelsafdeling in Ieper en studeerde in Gent regentaat handelswetenschappen. Ik gaf een jaar les in Ieper en daarna vijf jaar in Poperinge. In mijn jeugd was ik actief in de jeugdbeweging in Boezinge.”

Vrijwilligeswerk

“Toen de kinderen groter werden, deed ik allerlei vrijwilligerswerk binnen de WVA: Spelewijs en de Speel-o-theek”, zegt Brigitte. Het koppel leerde elkaar kennen tijdens een bijeenkomst, waar Daniël uitleg gaf over ‘leven met een handicap’. Ze trouwden op 4 juli 1973 in Boezinge.

De jubilarissen hebben drie kinderen: An (48), woont in Gelrode (Aarschot) en is getrouwd met Koen Tuerlinckx; Bart (42) woont in Poperinge en is getrouwd met Sylvie Behaeghel en Wim, die reeds overleden is. Er zijn vijf kleinkinderen: Robbe, Lars, Niels, Amber en Iben.

Nu genieten Daniël en Brigitte samen van wandelingen en gezelschapsspelletjes, af en toe eens lekker gaan eten en een korte vakantie. Naar aanleiding van hun jubileum werden Daniël en Brigitte, samen met de familie, in het stadhuis ontvangen door schepen Loes Vandromme (CD&V).

(AHP)