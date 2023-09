Goud voor Daniel en Erna

Op 14 september 1973 luidden de huwelijksklokken in Oostende voor Daniel Neirynck (73) en Erna Goes (69). Ze hebben dus hun gouden huwelijksverjaardag gevierd, en werden daarbij ontvangen in het gemeentehuis. Daniel werkte als griffier-diensthoofd in de arbeidsrechtbank in Brugge en Erna werkte als apotheekassistente. Ze kregen twee kinderen. Die zorgden ondertussen voor vier kleinkinderen. Daniel en Erna zijn allebei vrijwilligers in ontmoetingscentrum Oud Hospitaal. Ze wonen in de Veerbootstraat. (JRO/foto JRO)