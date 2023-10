Goud voor Christian en Claudette

Christian Waeselynck (73) werd geboren, net over de ‘schreve’, in het Franse Zegerscappel. Hij ontmoette zijn toekomstige bruid, Claudette Lefevere (68), geboren in Wervik, in een dancing in Geluveld. Vijftig jaar geleden stapten ze in het huwelijksbootje in Wervik, maar na het huwelijk vestigde het stel zich in de Lindendreef in Veurne. Christian verdiende de kost als technicus, Claudette als naaister. Enkele jaren later, in 1979, verhuisde het koppel naar De Panne en daar hebben de twee het nog altijd naar hun zin. Ook de drie kinderen, Christophe, Isabelle en Gaylord, bleven in de Westhoek hangen. Intussen is de familie uitgebreid met zes kleinkinderen. Sinds hun pensioen hebben Christian en Claudette nog meer tijd om te wandelen en te reizen. (foto MVO)