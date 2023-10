Goud voor Chantal en Freddy

Naar aanleiding van hun vijftigste huwelijksverjaardag werden Freddy Dubois (70) en Chantal Vermeersch (69) gehuldigd door burgemeester Youro Casier. De jubilarissen wonen in de Korte Tramstraat. Het gouden paar heeft drie kinderen: wijlen Angelino en de tweeling Annemie en Annelies. Er zijn zeven kleinkinderen: Matties, Brent, Imke, Iben, Robben Harm, IIlian en Imiel. Freddy begon op zijn veertiende te werken in de tapijtweverij Prado in Kuurne en bleef er tot zijn pensioen. Chantal werkte er ook tot de komst van de tweeling. De hobby’s van Freddy zijn gaan biljarten en het wielrennen. Freddy is de persoonlijke verpleger van zijn echtgenote. “Hij is de kok in huis, de huishoudman, de kapper, kortom de beste steun en toeverlaat”, zeggen zijn dochters. Chantal maakt graag een wandeling in haar rolstoel en zit menig uren te haken. (EDB/gf)