Goud voor Carlos en Carine

Carlos Vanlaeke (72) en Carine Neyt (68) uit de Patrijsstraat op de Vogelwijk vierden hun 50ste huwelijksverjaardag. Een familiefeest met eerst een huldiging in het gemeentehuis. De jubilarissen, respectievelijk afkomstig uit Anzegem en Wortegem, leerden elkaar in een café aan de kerk in Wortegem kennen. Beroepshalve was Carlos lange tijd kok en daarna buschauffeur. “Meestal zijn het groepen van buiten Europa die ik her of der in ons continent moet brengen.” Carine was vele jaren winkelierster. Het gezin telt drie kinderen en vijf kleinkinderen. Burgemeester Claude Croes, een buur van de gevierden, sprak de huldewoorden. Daarna werden het telegram van de vorsten en de bladzijde van het guldenboek voorgelezen. De ontvangst werd afgerond met een receptie. (MVD/foto MVD)