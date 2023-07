Goud voor Carlos en Brigitte

Carlos Dos Santos (72) en Brigitte Vereecken (74) uit de Sint-Hubertusstraat zijn vijftig jaar getrouwd.

Carlos is geboren in Faia in de Portugese gemeente Sernancelhe, Brigitte zag het levenslicht in Houthulst. Carlos ging naar school tot aan zijn 14 jaar. Dan was hij schaapsherder om vervolgens in een steenbakkerij in Croix in Frankrijk te gaan werken. Iets meer dan twee jaar was hij ook in een textielfabriek in Tourcoing aan te slag.

Twee weken voor z’n huwelijk met Brigitte kwam hij in Houthulst wonen en begon hij te werken in steenbakkerij Desimpel in Kortemark waar hij 33 jaar lang werkte. Hij ging op 57 jaar met vervroegd pensioen. Brigitte werkte na haar schoolperiode bij de firma Bijttebier in Houthulst waar ze 11 jaar lang bleef. Vervolgens bij de firma Levis in Gits om daarna thuis te blijven en voor haar gezin te zorgen.

Het was in La Palma in Gits dat Brigitte en Carlos elkaar leerden kennen. Op 13 juli 1973 stapten ze in het huwelijksbootje in Houthulst. Het paar kreeg twee dochters. Natalie (1974) woont in Houthulst en heeft twee zonen: Roberto en Enrico. Dorothy (1978) is gehuwd met Pedro Vercruysse en ook zij wonen in Houthulst, dit paar heeft twee dochters: Heavenly en Hailey. Brigitte is lid van Femma en van S-Plus. Carlos is nog een actief kaarter. Ieder jaar gaat het koppel op bezoek bij familie en vrienden van Carlos in Portugal. Naar aanleiding van hun gouden jubileum werden de jubilarissen op het gemeentehuis ontvangen. (foto ACK)