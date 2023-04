Goud voor Carlos Defraeye en Marleen Callewaert uit Ardooie

Carlos Defraeye en Marleen Callewaert uit de Wezestraat zijn vijftig jaar getrouwd. Op 23 maart 1973 stapten ze in Koolskamp in het huwelijksbootje.

Carlos is geboren in Roeselare op 1 juni 1951. Marleen zag eveneens het levenslicht in Roeselare op 21 februari 1953.

Op 16-jarige leeftijd begon Carlos te werken bij OVA en dit gedurende 11 jaar. Nadien nam hij de pluimveehandel van zijn ouders over. Hij bleef de handel runnen tot op zijn zestigste, het moment om met pensioen te gaan. Sinds decennia is hij voetbalsupporter en reeds 53 jaar gaat hij supporteren voor Club Brugge. Hij schuift graag aan aan de kaarttafel, onder andere bij een club in Izegem en bij seniorenvereniging Neos, waar hij actief lid van is.

Op de kermis

Marleen begon haar beroepsloopbaan bij de weverij Clarisse in Pittem. In 1978 begon ze te werken in de pluimveehandel van haar man. Marleen houdt van bloemschikken en tuinieren. Net als haar man is ze lid van Neos.

Carlos en Marleen leerden elkaar kennen op de kermis in Ardooie. Op 23 maart 1973 zijn ze gehuwd.

Het koppel heeft drie zonen. Steven is gehuwd met Marijke Malysse en ze wonen in Aartrijke. Xavier woont in Meulebeke. Olivier vestigde zich met Eva Scheldeman in Roeselare.

Carlos en Marleen hebben vier kleinkinderen. (JM)