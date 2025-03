Goud voor Boudewijn Callens en Marijke Vroman

Boudewijn Callens (73) en Marijke Vroman (73) werden officieel ontvangen naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum. Het echtpaar, dat langs de Rijksweg woont, stapte op 2 april 1974 in Sint-Baafs-Vijve in het huwelijk. Het huwelijk werd gezegend met twee dochters. Leen is getrouwd met Bert en woont in Beernem. Ze zijn de ouders van Sander en Mats. Fien is getrouwd met Tommy en zij hebben eveneens twee dochters: Noor en Leonie. In het gemeentehuis werd meteen al de afspraak gemaakt om binnen tien jaar diamant te komen vieren. (MI/foto Frank)