Goud voor Armand en Ria

Op zondag 12 maart vierden Armand Pletinck en Ria De Temmerman hun 50ste huwelijksverjaardag.

Schepen Jan Morbee verraste het echtpaar bij hen thuis in de Koningslaan met een mand vol lekkernijen van Oxfam Wereldwinkel. Het koppel heeft een dochter, Dorien. Ze leerden elkaar kennen in Melle, op een studentenbal. Armand had een handelszaak in klank en beeld in Laarne. Ria was administratief medewerkster aan de universiteit. Armand is een fervent liefhebber van oldtimers. (DM)