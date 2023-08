Goud voor Arlette en Harry

Harry Dierinck (78) en Arlette Lombaert (78) hebben op zaterdag 12 augustus hun gouden jubileum gevierd. Arlette is in Nieuwpoort geboren in 1944. Harry, geboren in 1945, bracht zijn jeugd door in Serskamp, bij Wetteren in Oost-Vlaanderen. Zijn vader was bakker. Hij behaalde het diploma van industrieel ingenieur, terwijl Arlette afstudeerde als regentes lichamelijke opvoeding. Harry verhuisde in 1975 naar Nieuwpoort. Hij kan terugblikken op een mooie carrière als projectleider bij de firma Verhelst Aannemingen. Arlette was jarenlang lerares lichamelijke opvoeding in het Stella Marisinstituut en het Sint-Bernarduscollege in Nieuwpoort.

Harry en Arlette leerden elkaar kennen op een autorally in Diksmuide. Op 7 augustus 1973 stapten ze in het huwelijk. De jubilarissen zijn bijzonder trots op hun drie kinderen Jo, Wim en Stijn en op hun kleinkinderen Niels, Martijn, Arthur, Minke, Lene en Ewout. Harry houdt van tennis en badminton. Arlette is eveneens sportief en geniet regelmatig van een stevige wandeling. Ze is ook betrokken bij de organisatie van de Oesterbeurs, een initiatief van de Nieuwpoortse Blauwe Boei. (PG/foto IV)