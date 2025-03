Goud voor Annemie Degroote en Frans Vandenabeele

Op 20 maart 1975 stapten Frans Vandenabeele en Annemie Degroote gezwind in het huwelijksbootje. Onlangs vierden ze hun gouden bruiloft.

Schepenen Bert De Brabandere en Fabienne Maes brachten de jubilarissen al een bezoekje bij hen thuis op de Zeedijk in Heist om hen in naam van het gemeentebestuur en het Koninklijk Paleis te feliciteren. Het paar leerde elkaar kennen op een verjaardagsfeest van een vriendin van Annemie in feestzaal De Kanne in Oostkamp. Het koppel heeft twee kinderen (Kurt en Sofie) en vijf kleinkinderen.

Annemie stond beroepshalve in de verkoop als zelfstandige uitbater van een kledingzaak in Gent. Frans werkte in Brugge en reikte gedurende 30 jaar aan West-Vlaamse handelszaken vergunningen uit in het kader van de Vestigingswet. De laatste jaren werkte hij in Brussel als ere- adviseur voor het uitvoeren van een gelijkaardige jobinhoud.

Bezige bijen

Frans zet zich nog actief in voor de jongeren in de huiswerkklas. Ook bij de senioren manifesteert hij zich als een verwoede tafeltennisser in sporthal De Stormmeeuw. Hij is ook politiek een bezige bij binnen de lokale partij Inzicht. Annemie heeft nog een flexi-job uitgeoefend bij Bel&Bo in Heist, maar geniet nu volop van haar vrije tijd.

Het echtpaar reist graag naar Gran Canaria en naar hun dochter die in Frankrijk woont in de buurt van Annecy. Kleinkinderen Lucas en Louise kwamen zelfs speciaal overgevlogen uit Frankrijk om het jubileum van hun grootouders bij te wonen. Ook Guido Hoste, de beste vriend van Frans, werd samen met de schepenen vereeuwigd op de foto. Zoon Kurt kon er tot zijn grote spijt niet bij zijn omdat hij met heel het gezin op skivakantie was, maar stuurde wel vanuit de bergen een dikke proficiat naar zijn ouders. (HH)