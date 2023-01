Goud voor André en Frieda

André Vanrobaeys en Frieda Desimpelaere vierden hun gouden jubileum. Het feest werd ingezet met een officiële ontvangst in kasteel Ter Borcht. André werd op 21 januari 1949 geboren als zoon van Roger en Rais. Na zijn studies en legerdienst startte André met de uitbouw van een tuincenter en een boomkwekerij. Hij ontpopte zich eveneens tot een gedreven tuinaannemer. Frieda zag op 6 december 1953 het levenslicht in het landbouwersgezin van Camil en Martha op ’t Veld. Na haar schooljaren hielp ze thuis op de boerderij. De liefdesvonk sloeg over in zaal Den Olifant. Op 12 januari 1973 stapten ze in het huwelijksbootje. Ondertussen zijn ze de fiere ouders van Katy en Tim en de trotse opa en oma van Mathis en Arno. (LB/foto Luc)