Goud voor Albert en Bernadette

In de trouwzaal van het gemeentehuis van Avelgem kwamen Bert Deprez en Bernadette Vanherpe samen met familie en vrienden voor hun gouden jubileum. Het gouden paar werd gehuldigd door de schepenen Liesje Cartreul en Sandra Platteau. Bert ging naar de lagere school in Otegem en Bernadette ging naar de lagere school in Avelgem. Ze kwamen elkaar tegen op een TD in de jaren 70 in Avelgem waar ze allebei waren door toeval. Bert was een echte stielman die in alle vakken thuis was nadat hij op het VTS (nu VTI) in Waregem had gezeten. Zij werd een verpleegster die na 1 jaar in Avelgem 3 jaar in Kortrijk studeerde. Op die TD hadden ze weinig tijd met elkaar omdat Bert op tijd naar huis moest, maar achter die TD veranderde dat en gingen ze vaak samen opstap. Ze trouwden op vrijdag 19 januari 1973 in Avelgem en diezelfde dag in de namiddag in de kerk. Doordat ze allebei grote families hadden was er een groot trouwfeest. Bert en Bernadette hebben 3 kinderen en ondertussen al 8 kleinkinderen. Bernadette koos ervoor om onthaalmoeder te worden voor haar gezin en Bert werkte sinds 1981 als zelfstandige in de bouwsector. Wandelen is hun gezamenlijke hobby zo hebben ze samen al naar Rome en Compostela gewandeld, maar hierbij laten ze het niet. Zo staat er in april nog een grote wandeltocht gepland. (TB/gf)