Goud in stijl voor Rita en Placied

Placied Buysse en Rita Hoste hebben op zondag 9 april hun familie uitgenodigd in taverne Veldzicht in Oostkerke voor de viering van hun gouden huwelijksjubileum.

Het echtpaar trouwde op 29 december 1972 in Beernem, de gemeente waar Rita opgroeide. Placied is afkomstig van Knesselare. Ze leerden elkaar kennen in de feestzaal van het café De Hoorn in Oedelem, waar tegenwoordig discotheek Club 54 zit. Rita en Placied gingen na hun huwelijk in de Engelendalelaan in Assebroek wonen, maar zijn nu al tweeëndertig jaar in Vivenkapelle gevestigd.

Placied werkte zijn hele loopbaan bij de autokeuring in Brugge en Rita werkte in de keuken van het Brugse ziekenhuis AZ Sint-Jan. Het nageslacht van Placied en Rita bestaat uit twee kinderen, twee kleinkinderen en een achterkleinkind. Rita speelt nog altijd graag badminton in sportpark ’t Veld in Sijsele en Placied is al jaren fervent duivenmelker.

Voor de foto op hun jubileumfeest nam het echtpaar plaats in een mooie oldtimer van hun schoonzoon.

Burgemeester Joachim Coens kwam hen namens het stadsbestuur feliciteren en een geschenk overhandigen. (PDV/gf)