Josephus Van Houcke en Godelieve Stevens vierden op 27 januari hun briljanten huwelijk. Op dezelfde datum in 1960 stapte het duo in het huwelijksbootje. Het echtpaar uit de Danegemstraat in Oedelem kreeg ter gelegenheid van hun 65ste huwelijksverjaardag bezoek van de burgemeester en schepenen. (AVH/gf)