Gilbert ‘Guy Vranken’ en Arlette vieren briljanten bruiloft

Gilbert Vanderbeken en Arlette Vandenberghe werden gehuldigd voor hun 65ste huwelijksverjaardag in het gemeentehuis van Avelgem. Burgemeester Lut Deseyn gaf een mooi overzicht van het rijke leven van Gilbert en Arlette.

Gilbert ziet het levenslicht op 12 september 1937 in Heestert. Arlette werd geboren op 4 augustus 1937 in het ouderlijk huis in de Meulekouterweg in Avelgem.

De twee leren elkaar kennen in Avelgem en trouwen op 19 juli 1958. In 1961 verhuist het paar naar hun eigen en gloednieuwe woning in de Tuinwijk waar ze tot vandaag wonen.

Muziek

Muziek is de rode draad in het leven van Gilbert. Al op jonge leeftijd gingen Gilbert en zijn ouders muziek spelen op allerlei feesten om een frank bij te verdienen. Gilberts vader Joelle was de drummer, Gilberts moeder zong en Gilbert leerde er accordeon spelen.

Velen kennen hem dan ook als Guy Vranken, de orkestleider en muzikant die vele huwelijken en feesten heeft opgeluisterd. Daarnaast heeft Guy Vranken vele artiesten begeleid als leider van het familieorkest. Jarenlang heeft hij een vaste stek in diverse restaurants en hotels.

Gilbert en Arlette hebben in de moeilijke naoorlogse jaren een eigen leven uitgebouwd en zoon Yves werd op 11 juli 1966 geboren. Ze zijn vandaag nog heel actief en gaan graag op cruise. Samen op stap gaan en vooral samen zijn, betekent voor hen genieten van het leven. (gf)