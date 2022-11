Gilbert en Rita vieren diamanten jubileum in Waregem

Ter gelegenheid van hun zestigste huwelijksverjaardag werden Gilbert Vancaester en Rita Deconinck door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet.

Ze trouwden in Oudenaarde op 16 november 1962. Gilbert werd geboren in Wannegem-Lede op 15 maart 1939. Hij gaf les als onderwijzer in de jongensschool en als leraar aardrijkskunde in het Heilig Hartcollege. Hij houdt van fietsen, voetbal en lezen.

Rita zag het levenslicht in Heurne op 2 november 1940. Ze werkte in het sanatorium in Kwaremont en houdt van dansen en sportprogramma’s op tv. Ze zijn graag geziene gasten bij Gezinsbond en genieten van de vele familiebijeenkomsten.

Al meer dan 30 jaar trekken ze samen met de hele familie op weekend naar de Ardennen of de Westhoek. Gilbert en Rita hebben 5 kinderen: Lut, Lieven, Lucie, Kristien en Kathleen en 9 kleinkinderen: Nele, Niels, Yoran, Yana, Elien, Stiene, Jeroen, Rob en Thibault. De kleinkinderen heten Flor, Vince, Camille, Ida en Otto.

(PPW/foto HDV)