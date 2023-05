Gilbert en Godelieve vieren zestigste huwelijksverjaardag

Gilbert Noyelle en Godelieve Claeys uit de Klerkenstraat in Langemark hebben hun diamanten jubileum gevierd.

Gilbert werd op 3 mei 1937 in Bikschote geboren. Godelieve Claeys, als jongste van drie meisjes, zag het levenslicht op 9 maart 1942 in Poperinge. Op 20 april 1963 gaven ze elkaar hun jawoord in Poperinge.

Na zijn legerdienst hielp Gilbert mee op de ouderlijke hoeve en kweekte hij groenten, waarna hij overschakelde op bloemenkweek in de serres van Hector Marichal. Hij was ook 27 jaar brandweerman. “De mooiste momenten waren de feesten en de bijeenkomsten van de vriendenkring”, vertelt hij. “Het triestigste moment beleefde ik bij een ongeval aan het kruispunt met de Zonnebekestraat en Roeselarestraat, toen ik de geklemde chauffeur bevrijdde en hij in mijn armen stierf. Zoiets blijft lang op je netvlies gebrand.”

Ook Godelieve groeide op in een landbouwgezin en het was op die manier dat Gilbert en Godelieve elkaar leerden kennen. “Onze ouders kwamen regelmatig bij elkaar over de vloer en zo sloeg de vonk over tussen ons”, vertelt Gilbert. “Ons huwelijk werd een dubbele trouw: Godelieves oudste zus Maria trouwde op dezelfde dag met Gilbert Hardeman. Het huwelijksfeest vond plaats in De Vette Os in Poperinge.”

“We kweekten daarna samen bloemen in de serres in de Cayennestraat en kregen vijf kinderen: Luc, Carine, Nadine, Sabine en Els. Zij zorgden voor zestien kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. In 1972 verhuisden we naar de Boezingestraat om bloemen te kweken in onze nieuwbouwserres. Op mijn 61ste ging ik met pensioen, en dochter Els nam de zaak over.” Nu vullen Gilbert en Godelieve hun tijd met fietsen, petanque, kaarten en tv kijken. (foto RB)